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Россия никогда не делала ничего негативного в отношении Индии — глава индийского МИД

17:32 21.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия никогда не делала ничего, что могло бы негативно повлиять на интересы Индии. Об этом заявил глава МИД южноазиатской республики Субраманьям Джайшанкар, отметив, что в мире не так много больших государств, про которые можно такое сказать.

«Я скажу вам очень просто. Если вы посмотрите на нашу историю с Советским Союзом и впоследствии с Россией с момента обретения [Индией] независимости в 1947 году, я могу с уверенностью сказать, зная, что никто в этом зале не может этому возразить, что Россия никогда не делала ничего, что могло бы негативно повлиять на интересы Индии», — сказал Джайшанкар, выступая на международной политической конференции, организованной телеканалом NDTV. Он отвечал на вопрос об отношениях Нью-Дели и Москвы.

«В мире не так много крупных стран, относительно которых можно сделать такое заявление», — добавил министр.

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