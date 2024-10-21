СМИ сообщили содержание 15-го пакета санкций ЕС против России

19:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Газета Politico узнала содержание 15-го пакета санкций ЕС против России. Он будет направлен против экспорта энергоносителей, главным образом сжиженного природного газа.

По информации издания, страны Евросоюза начнут разрабатывать новый режим рестрикций в январе. В материале сказано, что Еврокомиссия постарается ещё больше ограничить возможности стран ЕС покупать российский СПГ. Кроме того, Брюссель намерен ужесточить санкции в отношении танкерного флота, который якобы перевозит российскую нефть.

В статье Politico подчёркивается, что в январе председательство в Совете ЕС перейдёт к Польше, что активизирует процесс принятия новых ограничений в отношении Москвы. "Говорит Москва"