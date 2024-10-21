СМИ сообщили содержание 15-го пакета санкций ЕС против России
19:20 21.10.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Газета Politico узнала содержание 15-го пакета санкций ЕС против России. Он будет направлен против экспорта энергоносителей, главным образом сжиженного природного газа.
По информации издания, страны Евросоюза начнут разрабатывать новый режим рестрикций в январе. В материале сказано, что Еврокомиссия постарается ещё больше ограничить возможности стран ЕС покупать российский СПГ. Кроме того, Брюссель намерен ужесточить санкции в отношении танкерного флота, который якобы перевозит российскую нефть.
В статье Politico подчёркивается, что в январе председательство в Совете ЕС перейдёт к Польше, что активизирует процесс принятия новых ограничений в отношении Москвы. "Говорит Москва"
НОВОСТИ
- 18:40 21.10.2024
- ВС РФ поразили объекты энергетики Украины и инфраструктуру аэродромов ВСУ — МО РФ
- 18:00 21.10.2024
- Новый пакет помощи Киеву от США не изменит ситуацию на поле боя — обозреватель Bild
- 17:32 21.10.2024
- Россия никогда не делала ничего негативного в отношении Индии — глава индийского МИД
- 17:12 21.10.2024
- Экономика Украины рухнула, Киеву следует поднять планку мобилизации до 30 лет — эксперт
- 17:00 21.10.2024
- Британия не собирается платить репарации или извиняться за работорговлю — канцелярия
- 16:32 21.10.2024
- Санду пользовалась привилегированным положением в СМИ и админресурсом на выборах — ОБСЕ
- 16:12 21.10.2024
- ЕС молчит о мирных жертвах Ливана, так как слишком «занят» Украиной — ливанский политик
- 16:00 21.10.2024
- Референдум в Молдавии показал, что бывает, когда врешь населению — правящая партия Грузии
- 15:32 21.10.2024
- ХАМАС не будет назначать нового лидера до внутренних выборов в марте 2025 года — ТВ
- 15:12 21.10.2024
- Медведев уверен, что Трамп не угрожал Путину «ударом по Москве»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать