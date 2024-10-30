Майнинг запретят в ряде регионов РФ в ближайшее время — замглавы Минэнерго
13:20 30.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Майнинг в ближайшее время будет запрещен в некоторых регионах РФ на государственном уровне, заявил замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак.
«Если мы говорим, что предтечей цифровизации является майнинг, то майнинг у нас в ближайшее время в некоторых регионах будет уже на государственном уровне запрещен. Любой», — сказал он на форуме РБК Tech.
Грабчак пояснил, что это связано с дефицитом электроэнергии в регионах. «У нас, допустим, с вами уже сейчас дефицитные зоны — это Дальний Восток, это юго-запад Сибири, это Юг. Там мы не можем большие мощности никому дать в перспективе до 2030 года», — сказал он.
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