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НОВОСТИ

США заинтересованы в переизбрании президентом Молдавии Санду — СВР РФ

11:05 31.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон и его союзники заинтересованы в переизбрании президентом Молдавии Майи Санду на второй срок и продолжении Кишиневом курса на форсированное сближение с ЕС и НАТО. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«Вашингтон и его союзники заинтересованы в переизбрании Санду на второй срок и продолжении Кишиневом курса на форсированное сближение с ЕС и НАТО», — отметили в пресс-бюро.

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