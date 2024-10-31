11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон и его союзники заинтересованы в переизбрании президентом Молдавии Майи Санду на второй срок и продолжении Кишиневом курса на форсированное сближение с ЕС и НАТО. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«Вашингтон и его союзники заинтересованы в переизбрании Санду на второй срок и продолжении Кишиневом курса на форсированное сближение с ЕС и НАТО», — отметили в пресс-бюро.