КС РФ признал неконституционными сроки давности по антикоррупционным искам

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конституционный суд России (КС РФ), рассмотрев запрос Краснодарского краевого суда по срокам давности в антикоррупционных исках, пришел к выводу, что общие сроки давности нельзя применить к делам, связанным с обращением в собственность государства по искам прокуратуры имущества, нажитого коррупционным путем. В случае, если законодатель решит установить такие нормы, они должны существенно превышать общие сроки в 3 и 10 лет, сообщили в пресс-службе КС РФ.

«При установлении соответствующих сроков законодательства необходимо учитывать позицию суда: такой срок должен существенно превышать уже установленные (3 и 10 лет), необходимо предусмотреть специальные правила их течения, возможно сочетание различных правовых инструментов», — рассказали в пресс-службе КС РФ.