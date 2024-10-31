КС РФ признал неконституционными сроки давности по антикоррупционным искам
13:00 31.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Конституционный суд России (КС РФ), рассмотрев запрос Краснодарского краевого суда по срокам давности в антикоррупционных исках, пришел к выводу, что общие сроки давности нельзя применить к делам, связанным с обращением в собственность государства по искам прокуратуры имущества, нажитого коррупционным путем. В случае, если законодатель решит установить такие нормы, они должны существенно превышать общие сроки в 3 и 10 лет, сообщили в пресс-службе КС РФ.
«При установлении соответствующих сроков законодательства необходимо учитывать позицию суда: такой срок должен существенно превышать уже установленные (3 и 10 лет), необходимо предусмотреть специальные правила их течения, возможно сочетание различных правовых инструментов», — рассказали в пресс-службе КС РФ.
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