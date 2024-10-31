ВСУ потеряли за сутки на курском направлении больше 300 человек — Минобороны РФ
15:12 31.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на курском направлении более 300 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены четыре боевые бронированные машины, а также восемь артиллерийских орудий, четыре миномета, радиолокационная станция RADA израильского производства и девять автомобилей», — сообщили там.
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