РФ заблокировала программу Великобритании в СБ ООН из-за включения заседания по Украине

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в Совете Безопасности ООН не дала принять программу работы постоянного представительства Великобритании при ООН на ноябрь, так как в проект было включено заседание по Украине. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Со стороны СМИ поступают вопросы, почему мы не дали принять программу работы британского председательства в СБ ООН в ноябре. Поясняю — мы сделали это, поскольку в ее проект изначально было включено заседание по Украине. Мы считаем, что программа должна содержать заседания в соответствии с мандатно-отчетным циклом СБ (продления мандатов, отчеты генсекретаря ООН и так далее). Украина к таковым вопросам не относится. Разумеется, в процессе работы каждого председательства возникают острые сюжеты и ситуации, которые членам СБ необходимо обсудить. Мы против этого не возражаем и никогда не оспариваем запросы заседаний по украинской тематике. Наоборот — запрашиваем свои, поскольку считаем необходимым рассматривать те аспекты украинского кризиса, которые западные страны пытаются обходить стороной», — написал дипломат в Telegram.

Председательство в Совбезе 1 ноября перешло к Великобритании.