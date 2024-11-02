Многие богатые американцы ищут, куда бы уехать из США на время после выборов - СМИ
09:30 02.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рекордное число состоятельных граждан США планируют на некоторое время покинуть страну после президентских выборов 5 ноября, опасаясь беспорядков. Об этом в пятницу сообщил телеканал CNBC.
Юристы и помощники богатых семей отмечают рекордный спрос со стороны своих клиентов на организацию долгосрочного проживания за рубежом. «Мы никогда не видели такого спроса», — сказал CNBC Доминик Волек, член исполнительного комитета группы Henley & Partners, специализирующейся на услугах релокации и получения гражданства.
Как указывает CNBC со ссылкой на данные канадской консалтинговой компании Arton Capital, 53% миллионеров из числа граждан США заявили, что хотели бы покинуть страну после выборов, независимо от того, кто победит. Этот показатель еще выше среди молодых людей: 64% американских миллионеров в возрасте от 18 до 29 лет сказали, что «очень заинтересованы» в получении «золотых виз» за инвестиции.
Как сообщалось ранее, представители Республиканской и Демократической партий в Конгрессе США опасаются возможного всплеска насилия в стране после президентских выборов.
НОВОСТИ
- 09:20 02.11.2024
- В ночь на субботу над семью регионами РФ было уничтожено 24 украинских БПЛА – МО РФ
- 09:10 02.11.2024
- Власти Ирана: Теперь у нас есть технические возможности для производства ядерного оружия
- 09:00 02.11.2024
- Для «деэскалации и дипломатии» США отправляют на Ближний Восток дополнительную военную тезнику
- 22:40 01.11.2024
- РФ заблокировала программу Великобритании в СБ ООН из-за включения заседания по Украине
- 22:00 01.11.2024
- Пример Украины останавливает Грузию от противостояния с РФ на стороне Запада — Медведев
- 21:20 01.11.2024
- СВО бы не было, если бы США хватило ума заключить с РФ договор о безопасности — Медведев
- 20:40 01.11.2024
- Майнеров обязали предоставлять в ФНС данные об объеме полученной криптовалюты
- 20:00 01.11.2024
- Большинство поляков считают, что отношения между Варшавой и Киевом ухудшились в 2024 году - опрос
- 19:58 01.11.2024
- «Роснефть» победила на конкурсе годовых отчетов в номинации «Прорыв года»
- 19:20 01.11.2024
- ХАМАС отказалось от предложения о временном прекращении огня в Газе — агентство Maan
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать