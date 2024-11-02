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Многие богатые американцы ищут, куда бы уехать из США на время после выборов - СМИ

09:30 02.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рекордное число состоятельных граждан США планируют на некоторое время покинуть страну после президентских выборов 5 ноября, опасаясь беспорядков. Об этом в пятницу сообщил телеканал CNBC.

Юристы и помощники богатых семей отмечают рекордный спрос со стороны своих клиентов на организацию долгосрочного проживания за рубежом. «Мы никогда не видели такого спроса», — сказал CNBC Доминик Волек, член исполнительного комитета группы Henley & Partners, специализирующейся на услугах релокации и получения гражданства.

Как указывает CNBC со ссылкой на данные канадской консалтинговой компании Arton Capital, 53% миллионеров из числа граждан США заявили, что хотели бы покинуть страну после выборов, независимо от того, кто победит. Этот показатель еще выше среди молодых людей: 64% американских миллионеров в возрасте от 18 до 29 лет сказали, что «очень заинтересованы» в получении «золотых виз» за инвестиции.

Как сообщалось ранее, представители Республиканской и Демократической партий в Конгрессе США опасаются возможного всплеска насилия в стране после президентских выборов.

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