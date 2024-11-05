Украинский язык по-своему красив, но политика коренизации была агрессивной — Путин
20:00 05.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинский язык и культура имеют свою прелесть и красоту, но советская политика коренизации была агрессивной. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.
«Украинский язык, насколько я понимаю, очень родственный язык русскому. На мой взгляд, он имеет свою прелесть и красоту, так же, как и вся украинская культура, но эта политика коренизации проводилась достаточно агрессивно, настойчиво», — сказал Путин, подчеркнув, что людей заставляли изучать украинский.
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