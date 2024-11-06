Биткойн обновил исторический максимум, превысив $75 тыс.

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость биткойна поднималась на 9,34%, до $75,118 тыс., обновляя предыдущий исторический максимум, свидетельствуют данные площадки Binance на 09:05 мск.

По данным на 09:10 мск, биткойн замедлил рост и находился на уровне $74,686 тыс. (+8,89%).