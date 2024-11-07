Шольц заявил, что не готов финансировать поддержку Украины за счет социальной сферы

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ) заявил, что не намерен финансировать поддержку Украины и инвестиции в оборону за счет социальной сферы.

«Я также говорю совершенно ясно: я не готов финансировать нашу поддержку Украине и инвестиции в нашу оборону за счет социальной сплоченности, за счет пенсии, здравоохранения или ухода. И то, и другое должно быть — безопасность и сплоченность», — сказал Шольц, выступая со специальным заявлением о распаде правящей коалиции. «Поэтому я не собираюсь ставить граждан перед выбором: либо мы вкладываем достаточно средств в нашу безопасность, либо мы инвестируем в хорошие рабочие места, в современную экономику и функционирующую инфраструктуру. Это либо-либо является ядом», — констатировал он.

По словам канцлера, выбирать «либо безопасность, либо сплоченность, либо поддержка Украины, либо инвестиции в будущее Германии» неправильно и опасно. «Но прежде всего, это либо-либо совершенно не нужно, потому что Германия — сильная страна», — констатировал он.

Комментируя отставку министра финансов ФРГ Кристиана Линднера (СвДП), Шольц подчеркнул, что тот отклонил его предложение по выводу экономики из кризиса. Канцлер заметил, что предлагал среди прочего увеличить поддержку Украины со стороны ФРГ. «Однако я должен еще раз заявить: министр финансов не проявил готовности реализовать это предложение в правительстве на благо нашей страны», — заключил он.

В среду журнал Der Spiegel со ссылкой на источники сообщил, что Шольц отправил Линднера в отставку. Вечером 6 ноября проходило заседание коалиционного комитета, где партнеры пытались найти решение спора по поводу вывода экономики страны из кризиса. Причиной раскола являются разногласия в бюджетной, финансовой и экономической политике. Позже сам канцлер, выступая со специальным заявлением, сказал, что предложил президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру уволить Линднера. Он также заявил, что в начале следующего года поднимет в Бундестаге вопрос о вотуме доверия его правительству, а досрочные выборы в парламент могут состояться до конца марта 2025 года.