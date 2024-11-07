Демократы стали партией ханжей и святош, что привело к их поражению на выборах в США — NYT

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Демократическая партия стала партией ханжей и святош, что привело к их поражению на всеобщих выборах в США. Об этом пишет колумнист газеты The New York Times (NYT).

Как сообщает издание, Демократическая партия в свои лучшие годы выступала за справедливость и свободу. Однако сегодня она все больше выступает за насильственное навязывание странных культурных норм сотням миллионов американцев, которые хотят жить и давать жить другим, но не любят, когда им говорят, как говорить или что думать, отмечает газета. Это проявилось в их отношении к кандидату от республиканцев Дональду Трампу, когда они пришли к собственной форме антидемократической политики использования судов для попытки вычеркнуть имя Трампа из избирательного бюллетеня в Колорадо или попыткам посадить его в тюрьму по труднообъяснимым обвинениям. Это отвлекло их от разработки своих ответов на общественные проблемы. В итоге демократы выглядели истеричными, учитывая то, США уже пережили одно президентство без особых проблем, подчеркивает NYT. Демократическая партия стала партий ханжей и святош, выглядящей из-за этого недостаточно привлекательно в глазах избирателей, резюмирует издание.