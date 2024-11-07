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НОВОСТИ

ПВО РФ за сутки сбили 55 украинских беспилотников

14:12 07.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

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