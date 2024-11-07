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НОВОСТИ

Зеленский отказался от помощи в организации переговоров с Россией

17:32 07.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не хочет от союзников помощи в организации переговоров с Россией, а по-прежнему намерена сама решать, когда их начать. Об этом сообщил Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште.

"Нам требуется достаточное количество вооружений, а не поддержка в переговорах <...>, - сказал он в выступлении, текст которого опубликован в его телеграм-канале. - Только сама Украина должна решать, что будет, а чего не будет на повестке дня завершения конфликта".

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