Зеленский отказался от помощи в организации переговоров с Россией
17:32 07.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина не хочет от союзников помощи в организации переговоров с Россией, а по-прежнему намерена сама решать, когда их начать. Об этом сообщил Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште.
"Нам требуется достаточное количество вооружений, а не поддержка в переговорах <...>, - сказал он в выступлении, текст которого опубликован в его телеграм-канале. - Только сама Украина должна решать, что будет, а чего не будет на повестке дня завершения конфликта".
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