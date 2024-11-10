Число сбитых в Подмосковье дронов выросло до восьми
09:20 10.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силами противовоздушной обороны (ПВО) пресечена атака еще восьми беспилотников в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Еще восемь беспилотников, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна», — написал он в своем телеграм-канале.
Ранее мэр Москвы сообщил о четырех сбитых дронах.
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