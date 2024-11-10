Собянин: В Раменском городском округе сбиты еще два беспилотника, летевших на Москву.

09:10 Источник: Интерфакс

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитых еще двух беспилотниках в Раменском городском округе, летевших не Москву.

"Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе сбиты еще два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Ранее Собянин сообщал об отражении в Раменском городском округе силами ПВО атаки двух беспилотников.