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Собянин: В Раменском городском округе сбиты еще два беспилотника, летевших на Москву.

09:10 10.11.2024 Источник: Интерфакс

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитых еще двух беспилотниках в Раменском городском округе, летевших не Москву.

"Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе сбиты еще два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Ранее Собянин сообщал об отражении в Раменском городском округе силами ПВО атаки двух беспилотников.

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