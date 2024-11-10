Лидер ХДС: Действующее правительство ФРГ не будет пользоваться уважением администрации Трампа
11:15 10.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц считает, что правительство Германии совершило ошибку в ситуации вокруг выборов президента США, сделав ставку на избрание кандидата от Демократической партии Камалы Харрис.
В интервью журналу Stern лидер оппозиционной партии указал на то, что МИД ФРГ в одностороннем порядке занял сторону Харрис. «У [избранного президента США Дональда] Трампа хорошая память. Действующее правительство ФРГ не будет пользоваться уважением новой администрации [США]», — полагает Мерц. «Шольц сейчас и на международной арене является хромой уткой», — заявил он.
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