Лидер ХДС: Действующее правительство ФРГ не будет пользоваться уважением администрации Трампа

11:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц считает, что правительство Германии совершило ошибку в ситуации вокруг выборов президента США, сделав ставку на избрание кандидата от Демократической партии Камалы Харрис.

В интервью журналу Stern лидер оппозиционной партии указал на то, что МИД ФРГ в одностороннем порядке занял сторону Харрис. «У [избранного президента США Дональда] Трампа хорошая память. Действующее правительство ФРГ не будет пользоваться уважением новой администрации [США]», — полагает Мерц. «Шольц сейчас и на международной арене является хромой уткой», — заявил он.