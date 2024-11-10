ПВО РФ утром 10 ноября уничтожили 70 БПЛА над регионами страны. Почти половину – над Подмосковьем
12:00 10.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за утро сбили 70 беспилотников над российскими регионами, почти половина из них уничтожена над Московской областью. Об этом заявили в Минобороны России.
«10 ноября в период с 07:00 до 10:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов: 34 — над территорией Московской области, 14 — над территорией Брянской, по 7 — над территориями Орловской и Калужской областей, 6 — над территорией Курской области, 2 — над территорией Тульской области», — сообщили в ведомстве.
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