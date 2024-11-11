Из-за нехватки электроэнергии украинские города могут стать непригодными для жизни — WSJ
11:05 11.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина сталкивается с острой нехваткой электроэнергии на фоне неудач на поле боя. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).
По данным издания, нехватка электроэнергии представляет собой «серьезное испытание» для киевских властей, в результате которого была нарушена работа многих предприятий. Как указывает газета, в дальнейшем длительные отключения электроэнергии могут сделать города Украины непригодными для жизни в ближайшие месяцы, что приведет к еще большему оттоку населения.
Ранее сообщалось, что Украина из-за нехватки электроэнергии в стране запросила ее импорт у пяти стран.
Власти Украины признают, что страна с весны потеряла гигантский объем генерации энергии, были повреждены Каневская ГЭС, Днепрогэс, Змиевская ТЭС, уничтожен крупнейший энергогенерирующий объект на территории Киевской области — Трипольская ТЭС.
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