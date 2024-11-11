В Киеве считают, что способны нарастить производство вооружений до $20 млрд в год

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Украины считают, что страна способна нарастить производство вооружений до $20 млрд в год. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на экс-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина, назначенного внештатным советником Владимира Зеленского.

По его информации, сегодня в украинском ВПК все большую роль играют частные компании. На этом фоне он полагает, что Украина способна «нарастить производство вооружений до $20 млрд в год, а в 2025 году — до $30 млрд». Это включает также производство «большого количества дронов и баллистических ракет дальностью до 1 500 км».

Однако Bloomberg в свою очередь отмечает, что развитие украинской военной промышленности сдерживает отсутствие необходимых для этого средств у государства.