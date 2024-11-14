В Сбере рассказали, чем роботизация складского хозяйства выгодна бизнесу

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За последние несколько лет произошло тотальное изменение в области строительства складов: элементы автоматизации закладываются еще при проектировании, и это не слепое следование трендам, а необходимое условие, чтобы оставаться конкурентными на рынке. Об этом исполнительный директор по промышленности и логистике Центра робототехники Сбера Михаил Владимиров пишет в статье на сайте «Логистика 360».

Путь Сбера к внедрению автоматизированных складских систем (AS/RS) был довольно долгим, отметил Михаил Владимиров. «В последние пять лет бизнес трансформировался, а в экосистему Сбера вошли сервисы электронной коммерции и доставки. Теперь представить современные складские объекты без AS/RS, так называемой системы снятия с хранения, даже при использовании стандартных мезонинов стало просто невозможно, – рассказал он. – Конечно, в микрофулфилменте пока доминируют традиционные способы сортировки, но средние и крупные логистические объекты уже строятся с учетом новых стандартов под внедрение систем автоматизации. Мы даже пошли дальше и чуть опередили время со своим решением AS/RS SberShuttle».

Часто первой реакцией владельцев склада на разговор об автоматизации становятся возражения о том, что у них еще недостаточный уровень технологической зрелости, компания недостаточно крупная и т.п., обратил внимание Михаил Владимиров. «Представители среднего бизнеса, например, считают что автоматизация нужна только крупным компаниям – и то, если возникнут какие-то проблемы. Бесспорно, именно такие компании проиграют в конкурентной борьбе. Представление о том, что для перехода на различные системы роботизации, автоматизации нужно достигнуть каких-то особенно крупных объемов – это самообман», – подчеркнул он.

Кадровый дефицит становится дополнительным стимулом для того, чтобы компании тестировали и внедряли различные системы автоматизации, продолжает эксперт. «Дефицит персонала, пусть даже временный, может привести к невыполнению обязательств, а это несет как экономические, так и репутационные риски. Внедрение автоматизации в новых обстоятельствах позволяет проявлять большую гибкость и противостоять указанным вызовам», – отметил Михаил Владимиров.

«Софт, по моему убеждению, должен быть российским, – добавил он. – Мы знаем о ряде историй автоматизации складов, когда системы переставали работать из-за очередных обновлений программного обеспечения, которое не поддерживается или блокируется в России».

Главное – не нужно бояться изменений, призвал Михаил Владимиров. «Важно найти понимание, как трансформировать бизнес, чтобы он был действительно эффективен, – подчеркнул он. – Возможно, мое отношение можно оценить как предвзятое, но я вижу возможности именно в цифровой трансформации и в использовании различных технических средств, таких как современная робототехника».