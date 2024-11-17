Находясь в Бразилии, в конце выступления Байден не стал отвечать на заданный вопрос об Украине

23:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден отказался отвечать на вопрос о разрешении наносить удары американским дальнобойным оружием по территории России. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома из бразильского Манауса, где глава американской администрации выступал с речью о защите окружающей среды.

«В конце своего выступления он не стал отвечать на заданный вопрос об Украине», — говорится в сообщении пресс-пула.