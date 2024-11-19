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НОВОСТИ

Названы регионы, в которых планируется ввести запрет на майнинг

11:20 19.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ планирует ввести запрет на майнинг криптовалюты в осенне-зимний период до 2031 года в Иркутской области, отдельных частях Бурятии и Забайкальского края. Об этом говорится в сообщении кабмина по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики, которую провел вице-премьер РФ Александр Новак.

Кроме того, ограничение на майнинг предложено ввести на территориях Дагестана, Северной Осетии — Алании, Ингушетии, Чечни, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик, а также на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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