Зеленский лишил госнаград патриарха Кирилла, Матвиенко, Баскова и Киркорова

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский подписал указ о лишении государственных наград Украины Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, а также других политических и культурных деятелей.

Согласно документу, опубликованному на сайте Зеленского, украинских государственных наград бессрочно лишаются 24 человека. Среди них, помимо патриарха и председателя СФ, посол России в Белоруссии Борис Грызлов, певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин, композитор Игорь Крутой, дирижер Валерий Гергиев, скрипач и дирижер Владимир Спиваков.

Госнаград лишены также глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, экс-депутаты Рады Тарас Козак, Андрей Деркач и Олег Царев, бывшие премьер-министр Украины Николай Азаров и вице-премьер Дмитрий Табачник, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Кроме того, в список включены певицы украинского происхождения Ани Лорак и Таисия Повалий.