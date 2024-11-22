0
0
0
НОВОСТИ

Зеленский лишил госнаград патриарха Кирилла, Матвиенко, Баскова и Киркорова

15:12 22.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский подписал указ о лишении государственных наград Украины Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, а также других политических и культурных деятелей.

Согласно документу, опубликованному на сайте Зеленского, украинских государственных наград бессрочно лишаются 24 человека. Среди них, помимо патриарха и председателя СФ, посол России в Белоруссии Борис Грызлов, певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин, композитор Игорь Крутой, дирижер Валерий Гергиев, скрипач и дирижер Владимир Спиваков.

Госнаград лишены также глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, экс-депутаты Рады Тарас Козак, Андрей Деркач и Олег Царев, бывшие премьер-министр Украины Николай Азаров и вице-премьер Дмитрий Табачник, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Кроме того, в список включены певицы украинского происхождения Ани Лорак и Таисия Повалий.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 22.11.2024
Правительство РФ досрочно снимет запрет экспорта бензина
0
97
14:32 22.11.2024
Действия МУС вряд ли чему-то способствуют, в том числе миру на Ближнем Востоке — Песков
0
154
14:12 22.11.2024
В городе Днепре прогремели взрывы
0
218
14:00 22.11.2024
Товарооборот Белоруссии и РФ приблизился к $40 млрд по итогам 9 месяцев 2024 года
0
195
13:42 22.11.2024
Герман Греф: Наша задача – создать систему, которая будет на стороне человека
0
232
13:32 22.11.2024
Меркель заявила, что верна своим решениям по «Северному потоку — 2»
0
296
13:20 22.11.2024
Фицо заявил, что не боится критики ЕС за решение посетить парад в Москве 9 мая
0
278
13:18 22.11.2024
Москвичи могут выбрать клички для троих малайских медвежат
0
257
13:05 22.11.2024
Россия будет вынуждена реагировать на попытки милитаризовать космос — Борисов
0
291
13:00 22.11.2024
В США и Европе предложили вернуть Киеву ядерное оружие — NYT
0
471

Возврат к списку