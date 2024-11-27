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Жители Ленинградской области смогут бесплатно получить ИТ-профессию в «Школе 21» от Сбера

19:09 27.11.2024

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Фото пресс-службы Сбера
Кампус «Школы 21» для подготовки цифровых инженеров появится в Ленинградской области – это позволит жителям региона бесплатно получить востребованную и перспективную ИТ-профессию. Образовательный проект реализуется благодаря партнерству Сбера и правительства области. Соответствующее соглашение подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Ленинградская область – один из важнейших партнеров для Сбера, – отметил Герман Греф. – Хочу поблагодарить губернатора Александра Юрьевича за конструктивное взаимодействие, благодаря которому реализация проекта «Школа 21» в регионе идет очень быстрыми темпами. Мы будем применять весь спектр наших технологий и сервисов, чтобы жители Ленинградской области почувствовали на себе результат сотрудничества Сбера и местной власти. Будем вместе работать для людей, чтобы в конечном итоге добиться высокого результата».

Учиться в школе цифровых технологий сможет любой житель Ленинградской области старше 18 лет после успешного прохождения «бассейна» – финального отборочного этапа. В течение 26 дней участники изучают язык C, который помогает понять фундаментальные законы программирования. Основное обучение длится от 1,5 до 3 лет, темп зависит от самого участника. В школе можно выбрать одно из направлений: Backend, Frontend, мобильная разработка, GameDev, получить навыки DevOps, работы с базами данных и сетями.

«Для нас очень важно подписанное сегодня соглашение по созданию базы, платформы, где мы будем готовить современных, продвинутых, умных ребят, с учетом опыта Сбербанка: я лично был в «Школе 21» и вышел оттуда с огромным желанием, чтобы мы этот проект реализовали», – рассказал Александр Дрозденко.

Обучение в «Школе 21» проходит на собственной цифровой платформе с элементами геймификации, а также по методике «равный равному», когда участники самостоятельно добывают знания и делятся ими друг с другом. Благодаря этому они быстро развивают «твердые» и «мягкие» навыки, без которых невозможно создать качественный ИТ-продукт. Это умение работать в команде, самодисциплина, управление временем, способность отстаивать свою точку зрения и находить компромисс. «Школа 21» – это единая образовательная экосистема, в которой ребята из разных кампусов находятся в постоянном взаимодействии – общаются, обмениваются знаниями и опытом, проверяют задания других участников.

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