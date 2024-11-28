25 украинских БПЛА уничтожены за ночь над регионами РФ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 25 украинских БПЛА за ночь над Кубанью, Крымом, Брянской и Ростовской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации.Дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов. 14 БПЛА уничтожены над территорией Краснодарского края, 6 — над территорией Брянской области, 3 — над территорией Республики Крым и 2 — над Ростовской областью», — сказали там.