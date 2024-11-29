Маск считает, что НАТО может спровоцировать третью мировую войну

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск согласен с мнением, что страны НАТО своими действиями могут спровоцировать третью мировую войну.

Это мнение высказал пользователь соцсети X, который написал про расположение войск альянса рядом с российской границей. «НАТО было создано для предотвращения третьей мировой войны, а не чтобы провоцировать ее», — говорится в сообщении пользователя, на которое Маск отреагировал, написав «точно».