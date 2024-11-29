Ситуация для ВСУ на фронте критическая из-за острой нехватки военных — CNN

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острую нехватку военных, из-за чего ситуация для Киева стала критической. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN со ссылкой на украинского военного.

«Ситуация критическая», — приводит телеканал слова военного, который также отметил нехватку живой силы. Как подчеркнул военный, ВСУ «опасаются, что Россия может совершить значительный прорыв».