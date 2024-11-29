11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад для решения своих задач на Украине может пойти на ее фактическую оккупацию, введя так называемый миротворческий контингент в 100 тыс. человек. Территорию планируется поделить между Румынией, Польшей, ФРГ, Великобританией, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Для решения указанных задач от Запада потребуется фактическая оккупация Украины. Естественно, это будет делаться под видом развертывания в стране „миротворческого контингента“. Определены территории, которые предполагается распределить между оккупантами: Черноморское побережье — Румыния; западные области Украины — Польша; центр и восток страны — Германия; северные области, в том числе столичный регион, — Великобритания», — указали в СВР.

«Всего планируется ввести на Украину 100 тыс. так называемых миротворцев», — добавили в пресс-бюро СВР.