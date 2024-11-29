Париж дал Нетаньяху иммунитет от ордера МУС в обмен на роль в перемирии в Ливане — СМИ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон согласился не исполнять ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в обмен на роль в соглашении о прекращении огня в Ливане. Об этом сообщил французский журнал Le Point со ссылкой на источник в окружении французского лидера.

По информации издания, вскоре после выдачи ордера президент Франции созвонился с Нетаньяху и заявил, что Париж «обязан уважать МУС и сотрудничать с ним в полной мере». При этом Макрон добавил, по словам собеседника журнала, что положения МУС «предусматривают [случаи] иммунитета» от ордеров на арест суда.

В связи с этим стороны обсудили ситуацию вокруг перемирия в Ливане. Они договорились, что Париж получит «важную роль в комитете по наблюдению за выполнением» резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, регулирующей ситуацию на границе Израиля и Ливана. Именно в ходе этого телефонного разговора «были разрешены последние разногласия» между Францией и Израилем, подчеркивает журнал. «[Предоставление Нетаньяху иммунитета] стало ценой за то, чтобы Франция сыграла свою роль в соглашении по Ливану», — сказал израильский источник издания.

Ранее МИД Франции заявил, что Нетаньяху не будет задержан на французской территории, несмотря на ордер МУС. В заявлении говорилось, что, согласно французскому праву, Нетаньяху и другие министры обладают иммунитетом, что будет учтено в случае обращения МУС с требованием о его аресте и выдаче.