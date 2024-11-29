Белоусов заявил об активном расширении военного сотрудничества с КНДР
11:20 29.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудничество между Москвой и Пхеньяном в военной сфере активно расширяется, заявил в пятницу министр обороны РФ Андрей Белоусов.
«Сегодня дружественные связи России и КНДР активно расширяются по всем направлениям, включая военное сотрудничество. Мы настроены на реализацию всех достигнутых на высшем уровне договоренностей. Рассчитываем на тесное и плодотворное взаимодействие с корейскими товарищами», — сказал Белоусов на переговорах с министром обороны КНДР Но Гван Чхолем в Пхеньяне.
Министр обороны РФ выразил убеждение, что «сегодняшние переговоры послужат дальнейшему укреплению российско-корейского стратегического партнерства в оборонной сфере».
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