Белоусов заявил об активном расширении военного сотрудничества с КНДР

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудничество между Москвой и Пхеньяном в военной сфере активно расширяется, заявил в пятницу министр обороны РФ Андрей Белоусов.

«Сегодня дружественные связи России и КНДР активно расширяются по всем направлениям, включая военное сотрудничество. Мы настроены на реализацию всех достигнутых на высшем уровне договоренностей. Рассчитываем на тесное и плодотворное взаимодействие с корейскими товарищами», — сказал Белоусов на переговорах с министром обороны КНДР Но Гван Чхолем в Пхеньяне.

Министр обороны РФ выразил убеждение, что «сегодняшние переговоры послужат дальнейшему укреплению российско-корейского стратегического партнерства в оборонной сфере».