Председатель Госдумы рассказал о законах, вступающих в силу в декабре
11:32 29.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Закон о запрете посредничества при приеме экзаменов у мигрантов вступит в силу с 10 декабря. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Посредникам запретят участвовать в приеме экзаменов у мигрантов. Сертификаты о владении русским языком иностранным гражданам смогут выдавать только государственные учреждения", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что с 23 ноября вступил в силу закон о повышении штрафов за изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции.
По словам Володина, начнут действовать законы, направленные на защиту детей, семьи, традиционных ценностей. С 4 декабря вступит в силу закон о запрете пропаганды отказа от деторождения - чайлдфри. 23 ноября вступил в силу закон о запрете усыновления детей гражданами стран, где разрешена смена пола.
Закон, который в том числе направлен на списание просроченных кредитов до 10 млн рублей для некоторых участников СВО и их супругов при заключении контракта о военной службе в Вооруженных силах РФ, вступит в силу с 1 декабря 2024 года. Также с 1 декабря вступит в силу закон об освобождении участников специальной военной операции от взыскания исполнительского сбора. "Ранее вынесенные постановления об этом также будут отменены. Поддержка наших военнослужащих - один из главных приоритетов Государственной думы", - подчеркнул спикер ГД.
Согласно карточкам, размещенным в Telegram-канале Володина, с декабря также вступит в силу закон о лицензировании деятельности операторов связи. В перечень требований включается требование о соблюдении схемы трафика через технические средства противодействия угрозам. Несоблюдение требований повлечет лишение лицензии.
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