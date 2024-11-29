Грузия примет дипломатические меры, если посол ЕС не изменит риторику — премьер

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Грузии примут дипломатические меры, если посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский не прекратит вмешиваться во внутренние дела страны и не изменит риторику. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе на брифинге.

По словам грузинского премьера, посол ЕС давно делает заявления в пользу оппозиции и против грузинских властей, что является нарушением Венской конвенции. «Определенное время мы не реагировали на все это, однако у всего есть свой предел. Если мы не увидим изменения поведения в будущем, то на подобные факты как в отношении посла Евросоюза, так и других послов у нас обязательно будет реакция. Речь идет о дипломатической реакции», — сказал Кобахидзе.