Грузия примет дипломатические меры, если посол ЕС не изменит риторику — премьер
15:00 29.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Грузии примут дипломатические меры, если посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский не прекратит вмешиваться во внутренние дела страны и не изменит риторику. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе на брифинге.
По словам грузинского премьера, посол ЕС давно делает заявления в пользу оппозиции и против грузинских властей, что является нарушением Венской конвенции. «Определенное время мы не реагировали на все это, однако у всего есть свой предел. Если мы не увидим изменения поведения в будущем, то на подобные факты как в отношении посла Евросоюза, так и других послов у нас обязательно будет реакция. Речь идет о дипломатической реакции», — сказал Кобахидзе.
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