1 600 боевиков уничтожены за неделю вследствие ударов ВС Сирии при поддержке ВКС РФ

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 1 600 боевиков вооруженных формирований ликвидированы в Сирии за текущую неделю в результате ударов сирийских ВС при поддержке российских ВКС. Об этом сообщила Генеральная дирекция радио и телевидения арабской республики.

По ее сведениям, речь идет о «террористах [экстремистской группировки] „Джебхат ан-Нусра“ (запрещена на территории РФ) и других группировок».