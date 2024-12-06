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Потери Киева за неделю в зоне СВО составили более 13 тыс. военных

14:12 06.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю в зоне СВО составили более 13 тыс. военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны России.

В зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили до 2 210 военнослужащих, группировки «Запад» — более 3 565, группировки «Юг» — свыше 2 400, группировки «Центр» — свыше 3 600, группировки «Восток» — до 950, группировки Днепр» — до 435.

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