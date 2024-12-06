Потери Киева за неделю в зоне СВО составили более 13 тыс. военных
14:12 06.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю в зоне СВО составили более 13 тыс. военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны России.
В зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили до 2 210 военнослужащих, группировки «Запад» — более 3 565, группировки «Юг» — свыше 2 400, группировки «Центр» — свыше 3 600, группировки «Восток» — до 950, группировки Днепр» — до 435.
НОВОСТИ
- 14:00 06.12.2024
- Путин проведет большую пресс-конференцию и прямую линию 19 декабря — Песков
- 13:32 06.12.2024
- Минобороны РФ сообщило об освобождении населенных пунктов Пустынка и Сухие Ялы в ДНР
- 13:20 06.12.2024
- В Москве 7 лет колонии получил блогер, топтавший христианский крест во время стрима
- 13:10 06.12.2024
- Портфель ответственного финансирования Сбера превысил 3,7 триллиона рублей
- 13:05 06.12.2024
- ВС Сирии при поддержке ВКС РФ атаковали боевиков в Хаме, террористы несут потери — МО
- 13:00 06.12.2024
- В этом году инфляция в РФ превысит прогноз ЦБ и может составить 9% — советник главы ЦБ
- 12:32 06.12.2024
- Спикер парламента Грузии пожелал европейцам таких же «мирных демонстраций», как в Тбилиси
- 12:20 06.12.2024
- Инвесторы вложили $140 млрд в фонды акций США после победы Трампа на выборах — FT
- 12:05 06.12.2024
- Более 800 иностранных наемников обвиняются в участии в конфликте на стороне Украины
- 12:00 06.12.2024
- Конфликт на Украине разрешится, когда крупные державы проявят заинтересованность — МИД КНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать