14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю в зоне СВО составили более 13 тыс. военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны России.

В зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили до 2 210 военнослужащих, группировки «Запад» — более 3 565, группировки «Юг» — свыше 2 400, группировки «Центр» — свыше 3 600, группировки «Восток» — до 950, группировки Днепр» — до 435.