Лукашенко попросил Путина разместить в Белоруссии «Орешник»

17:17 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил президента РФ Владимира Путина разместить «Орешник» в Белоруссии.

«Я хочу публично попросить вас, чтобы новые системы вооружений, и прежде всего „Орешник“, были размещены на территории Белоруссии», — обратился он к Путину после подписания документов в Минске.