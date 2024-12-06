Лукашенко попросил Путина разместить в Белоруссии «Орешник»
17:17 06.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил президента РФ Владимира Путина разместить «Орешник» в Белоруссии.
«Я хочу публично попросить вас, чтобы новые системы вооружений, и прежде всего „Орешник“, были размещены на территории Белоруссии», — обратился он к Путину после подписания документов в Минске.
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