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НОВОСТИ

Голосование по импичменту лидера Южной Кореи провалилось из-за отсутствия кворума

17:30 07.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Импичмент президента Южной Кореи не состоялся из-за недостатка голосов депутатов Национального собрания. Об этом сообщило агентство Рёнхап.

Для объявления импичмента было нужно 200 из 300 голосов депутатов. 108 голосов контролирует правящая партия «Гражданская сила». Только три ее представителя приняли участие в голосовании.

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