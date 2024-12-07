Нижний Новгород передал Грозному титул культурной столицы
19:30 07.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Грозный получил титул культурной столицы от Нижнего Новгорода, в этом статусе город проведет 2025 год, передает корреспондент ТАСС с церемонии.
«У нас сегодня знаменательный день, мы передаем почетный титул культурной столицы нашим друзьям из Грозного. <…> Уверен, что город будет с честью нести этот титул», — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
По его словам, статус культурной столицы для Нижнего Новгорода стал хорошим инструментом продвижения региона. Проведенные за год мероприятия в статусе культурной столицы позволили привлечь в область еще больше гостей, а также инвесторов.
Министр культуры Чечни Иса Ибрагимов рассказал, что Грозный планирует перенять у Нижнего Новгорода опыт в проведении культурных мероприятий. «Возьмем опыт у Нижнего Новгорода, нам есть чему учиться. И [будем] внедрять этот опыт в республике. Я думаю, что вы обязательно приедете и посмотрите на наши красоты и культурное наследие региона», — сказал Ибрагимов.
В беседе с журналистами он добавил, что культурной столице России 2025 года будет чем удивить гостей. «У нас уже есть чем удивить туристов. У нас большой экономический потенциал, туристический потенциал и инвестиционный климат очень хороший. Со всех регионов России приезжают гости, а также из других странах», — сказал Ибрагимов.
Регионы в этот день также подписали соглашение о сотрудничестве в культурной сфере.
Депутат Госдумы, председатель оргкомитета конкурса Николай Новичков рассказал, что город, который станет культурной столицей 2026 года, объявят 15 декабря текущего года.
Конкурс «Культурная столица года» начали проводить в 2023 году, ежегодно это звание будут присуждать одному из городов России. Принять участие в конкурсе могут инициативные команды, представляющие административные центры субъектов РФ и городские округа с населением не менее 250 тыс. человек. В 2024 году статус культурной столицы года получил Нижний Новгород, Грозный получил титул культурной столицы 2025 года.
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