Более 158 млрд руб. украдено у россиян кибермошенниками за 10 месяцев 2024 года
10:32 09.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кибермошенники с января по октябрь включительно украли у россиян свыше 158 млрд рублей — больше, чем за весь предыдущий год. Это следует из материалов, которые есть в распоряжении ТАСС.
Информация содержится в сопроводительных документах к пакету правительственных законопроектов. Подготовленные инициативы позволят правоохранителям без суда блокировать на 10 дней подозрительные счета.
Правительство РФ считает важным такое решение с учетом роста киберпреступности. Сейчас 80% денежных хищений в РФ совершается дистанционно, причем суммы с каждым годом растут. Если в 2022 году был украден 91 млрд рублей, то в 2023 году — 156 млрд рублей.
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