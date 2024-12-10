0
0
101
НОВОСТИ

Канада ответит, если Трамп введет пошлины в 25% на канадские товары — Трюдо

09:05 10.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Канады ответит, если избранный президент США Дональд Трамп все-таки решит ввести тарифы в размере 25% на все канадские товары. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, выступая на мероприятии в торговой палате города Галифакс.

«[Канада] отреагирует на несправедливые тарифы несколькими путями. Мы все еще ищем правильные способы реагирования», — цитирует его слова агентство Bloomberg. Трюдо добавил, что ответная реакция на решение Трампа в его первый президентский срок ввести крупные тарифы на канадскую сталь и алюминий в итоге привела к их отмене. Он также заявил, что пошлины в размере 25% на все канадские товары «будут разрушительными для канадской экономики».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 10.12.2024
Трамп предложил Канаде и Мексике стать новыми штатами США
0
50
09:20 10.12.2024
Судьбу баз РФ в Сирии должны решать сирийцы, а не США — Госдепартамент
0
84
09:00 10.12.2024
Израиль атаковал авиабазы Сирии, уничтожены десятки вертолетов и истребителей
0
141
22:40 09.12.2024
Доля Индии в экспорте вооружений и техники РФ за полгода выросла на 15% — Евтухов
0
746
22:28 09.12.2024
Заммэра Ракова: свыше 350 детей посетили праздничную елку Третьяковской галереи и правительства Москвы
0
707
22:00 09.12.2024
Нетаньяху заявил, что Голаны навсегда останутся под властью Израиля
0
827
21:20 09.12.2024
Ситуация с миграцией должна быть комфортной для жителей страны, заявил Путин
0
808
20:40 09.12.2024
В Абхазии школы и детсады закроют со вторника из-за энергодефицита
0
857
20:00 09.12.2024
На Украине заявили о роспуске медицинских вузов, назвав их «советским рудиментом»
0
964
19:20 09.12.2024
Путин создал Совет по демографической политике, его возглавила Матвиенко
0
891

Возврат к списку