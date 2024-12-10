Канада ответит, если Трамп введет пошлины в 25% на канадские товары — Трюдо

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Канады ответит, если избранный президент США Дональд Трамп все-таки решит ввести тарифы в размере 25% на все канадские товары. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, выступая на мероприятии в торговой палате города Галифакс.

«[Канада] отреагирует на несправедливые тарифы несколькими путями. Мы все еще ищем правильные способы реагирования», — цитирует его слова агентство Bloomberg. Трюдо добавил, что ответная реакция на решение Трампа в его первый президентский срок ввести крупные тарифы на канадскую сталь и алюминий в итоге привела к их отмене. Он также заявил, что пошлины в размере 25% на все канадские товары «будут разрушительными для канадской экономики».