Госдума вводит запрет брать в школы детей мигрантов без знания русского языка
16:12 10.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о запрете на зачисление в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком, решение принято единогласно.
Речь идет о законопроекте, который внесла на рассмотрение Госдумы группа депутатов от всех пяти фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным и вице-спикером Ириной Яровой, возглавляющей думскую комиссию по миграционной политике.
Ранее законопроект одобрило правительство РФ, но с учетом ряда замечаний. Согласно законопроекту иностранные граждане будут приниматься на обучение по основным общеобразовательным программам при условии предъявления документа, подтверждающего законность их нахождения на территории РФ. При этом при приеме в школу необходимо будет успешно сдать тестирование на знание русского языка. Предполагается, что тестирование будет проходить на бесплатной основе в государственной или муниципальной общеобразовательной организации. Порядок проведения тестирования установит Минпросвещения РФ.
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