На конференции AI Journey показали умный стетоскоп от Сбера для удаленной диагностики
18:48 11.12.2024
|Фото пресс-службы Сбера
Умный стетоскоп был продемонстрирован президенту России Владимиру Путину в ходе международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey.
Электронный стетоскоп представляет собой компактный переносной прибор для проведения дистанционной диагностики врачом. С помощью устройства можно сделать аудиозапись дыхания, сердечных тонов и поделиться ею с врачом в мобильном приложении в рамках онлайн-консультации. Стетоскоп оснащен функцией Bluetooth, которая обеспечивает беспроводную передачу данных.
Удаленная консультация с использованием электронного стетоскопа предоставляет пациентам возможность не выходя из дома, в удобное для себя время и без лишних поездок быстро получить помощь и рекомендации при острых состояниях. Особенно это актуально для семей с маленькими детьми.
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