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НОВОСТИ

На конференции AI Journey показали умный стетоскоп от Сбера для удаленной диагностики

18:48 11.12.2024

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Фото пресс-службы Сбера
Медицинская компания СберЗдоровье (входит в индустрию здоровья Сбера) выводит на рынок телемедицинских технологий умный электронный стетоскоп. Устройство предназначено для дистанционной диагностики и мониторинга здоровья. Известно, что ОРВИ является самой распространенной группой заболеваний, а сердечно-сосудистая недостаточность – самой опасной. Гаджет поможет пациентам с этими заболеваниями и сделает удаленную консультацию врача более эффективной и информативной.

Умный стетоскоп был продемонстрирован президенту России Владимиру Путину в ходе международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey.

Электронный стетоскоп представляет собой компактный переносной прибор для проведения дистанционной диагностики врачом. С помощью устройства можно сделать аудиозапись дыхания, сердечных тонов и поделиться ею с врачом в мобильном приложении в рамках онлайн-консультации. Стетоскоп оснащен функцией Bluetooth, которая обеспечивает беспроводную передачу данных.

Удаленная консультация с использованием электронного стетоскопа предоставляет пациентам возможность не выходя из дома, в удобное для себя время и без лишних поездок быстро получить помощь и рекомендации при острых состояниях. Особенно это актуально для семей с маленькими детьми.

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