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НОВОСТИ

Российские войска освободили населенный пункт Заря в ДНР

14:00 12.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Заря в Донецкой Народной Республике, сообщили в российском Минобороны.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Заря Донецкой Народной Республики», — сообщили в военном ведомстве.

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