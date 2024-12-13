На AI Journey рассказали, как искусственный интеллект меняет подход к преподаванию

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На Международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») эксперты на примере ИИ-сервиса «Ассистент преподавателя» рассказали о том, как современные технологии помогают преподавателям в саморазвитии и решении рабочих задач и меняют подход к изучению педагогических практик.

«В «Ассистенте преподавателя» учитываются основные аспекты педагогической практики и социологического анализа, что позволяет создать комплексную и эффективную методологию для регулярной обратной связи и улучшения образовательного процесса. В «Аналитике занятий» можно посмотреть метрики по социологическим приемам, которые отражают действия учителя в ходе урока, и методическим приемам – как преподаватель управляет учебным процессом», – сказал Владислав Кожемякин, генеральный директор СберОбразования.

По его словам, подобное решение позволяет преподавателям самостоятельно выявлять эффективные приемы управления учебной работой по конкретному предмету и классу, выделять неочевидные зоны роста и накапливать эффективные методики преподавания. В «Ассистенте преподавателя» также есть конструктор викторин и ИИ-помощник на базе нейросетевой модели GigaChat от Сбера для создания вариативных заданий, тестов для учеников разных уровней и других дополнительных материалов к урокам.

Московский городской педагогический университет совместно со СберОбразованием работают над совершенствованием процедуры оценки компетенций для построения индивидуального плана развития. Игорь Реморенко, ректор МГПУ, отметил, что для качественной подготовки будущих преподавателей важно понимать, какие профессиональные качества и компетенции ожидают от них образовательные организации.

«Мы видим, что искусственный интеллект уже умеет анализировать вовлеченность учащихся, спектр их эмоций, некоторые методические приемы. Для студентов – будущих учителей это очень ценно, поскольку, тренируясь обучать других, они получают не субъективное мнение методиста, а объективные данные, помогающие построить свой индивидуальный стиль преподавания», – отметил Игорь Реморенко.

Учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №6 города Ноябрьск, член регионального методического актива ЯНАО Наталья Путинцева дополнила, что искусственный интеллект плотно вошёл в образование и позволяет выйти на новый уровень профессионального роста, обеспечивая регулярную методическую поддержку педагогов.

«Мне казалось, что после двадцати двух лет работы в школе меня сложно чем-то удивить, но, поверьте, есть над чем задуматься каждому из практикующих педагогов. В нашем регионе профессионально выстроена методическая система. Каждый учитель, работающий с «Ассистентом преподавателя», состоит в группе у преподавателя-эксперта, члена регионального методического актива, иногда их разделяют сотни километров, но это не мешает им сотрудничать», – поделилась Наталья Путинцева.

«Сейчас ИИ-сервис апробируется в более чем двадцати регионах страны. Самый крупный пилот – в методической практике Ямало-Ненецкого автономного округа. По данным департамента образования ЯНАО, с применением «Ассистента преподавателя» охват педагогов методистами увеличился в 10 раз, а расходы на методическую работу сократились в 3 раза», – прокомментировал Владислав Кожемякин.