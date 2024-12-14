МВД РФ: Мошенники начали массово обманывать студентов

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мошенники стали массово обманывать студентов российских вузов. Об этом сообщает телеграм-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Мошенники начали массово обманывать студентов. Они звонят от имени деканата и требуют зарегистрироваться с помощью госуслуг в Современной цифровой образовательной среде (СЦОС)», — говорится в сообщении.

По данным специалистов, их основная цель — увидеть личные данные через демонстрацию экрана во время звонка на WhatsApp. Если мошенник не получает желаемого, то он начинает звонить родителям с требованием повлиять на учащихся.