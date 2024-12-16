Трамп никогда не предоставит Украине американских гарантий безопасности — NYT
13:32 16.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Избранный американский президент Дональд Трамп никогда не удовлетворит требования Украины предоставить ей гарантии безопасности США, которые она выдвигает вместо ранее звучавших просьб пригласить ее в НАТО. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).
По ее мнению, «Трамп стремится не только закончить войну, не взяв на себя никакой ответственности за защиту Украины, но и сократить обязательства США по обеспечению безопасности Европы в целом», поэтому он «вряд ли подпишется под каким-либо подобным соглашением». В конечном счете вступление Киева в Североатлантический альянс «останется несбывшейся надеждой» Владимира Зеленского, отмечает издание.
По его оценкам, при Трампе американские военные переключат внимание на Азиатско-Тихоокеанский регион для противодействия растущему влиянию Китая. В связи с этим «стоит ожидать снижения военной роли США в Европе», которая должна будет взять на себя основное бремя поддержки Украины.
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