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НОВОСТИ

Минобороны РФ сообщило об освобождении Елизаветовки в ДНР

14:12 16.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ в течение прошедших суток освободили населенный пункт Елизаветовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.

«В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Елизаветовка Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.

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