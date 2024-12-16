2024 год стал знаковым в достижении целей СВО — Путин

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин назвал 2024 год знаковым, имея в виду достижение целей СВО.

«Обсудим основные итоги работы за 2024 год, определим задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию вооруженных сил. Сразу отмечу, что уходящий год стал знаковым в достижении целей специальной военной операции», — сказал президент, выступая на итоговой коллегии Минобороны.