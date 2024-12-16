Более 1 тыс. россиян ежедневно добровольно идут на службу в ВС РФ — Путин

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне активно помогают участникам специальной военной операции (СВО) и сами встают в их ряды, заявил президент РФ Владимир Путин.

«В этом году ежедневно в среднем более 1 тыс. человек поступают на военную службу по контракту. Люди добровольно идут на фронт», — сказал глава государства на итоговом заседании коллегии Минобороны.

Путин отметил огромную поддержку армии и флота со стороны российского общества. «Люди понимают, за что мы сражаемся, что защищаем, помогают фронтовикам и сами встают в их ряды. Чрезвычайно важная вещь, отражающая состояние нашего общества», — подчеркнул президент.