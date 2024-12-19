Путин не стал осуждать Байдена за помилование сына

16:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не осуждает американского лидера Джо Байдена за помилование собственного сына Хантера. По его словам, в президенте США оказалось больше человека, чем политика.

«Что касается Байдена, он политик. И всегда важно, чего в тебе больше: политика или человека. Оказалось, что в Байдене больше человека. Я бы не осуждал его за это», — сказал Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции в ответ на просьбу прокомментировать соответствующее решение Байдена.